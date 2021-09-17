حدث ليلاً| ماذا حدث بعد بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة؟.. اللحظات الأخيرة في حياة فتاة المول

شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

نقيب صيادلة الشرقية: الروتين أخّر حصول إسراء سامي على إجازة قبل وفاتها بكورونا

نعى الدكتور عصام عبد الفتاح، نقيب الصيادلة بالشرقية، إسراء سامي الصيدلانية الراحلة التي توفت وهي حامل جراء مضاعفات إصابتها ببفيروس كورونا.

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خبراء ينتقدون بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة

وصف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن بيان مجلس الأمن الدولي الذي أصدره أمس حول قضية سد النهضة، بالـ"تخاذل الدولي"، في ظل تجاهل مطالب دول المصب القاهرة والخرطوم، مشيراً إلى أن البيان لم يحدد موعد زمني لتوقيع الأطراف على اتفاق قانوني ملزم.

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عبد المنعم سعيد: بيان مجلس الأمن يؤكد أن نهر النيل دولي بعكس ما تحاول إثيوبيا تصوير الأمر

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر نجحت في إثبات أن مجلس الأمن له اختصاص في مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

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"أسف وترحيب".. إثيوبيا تعلق على بيان مجلس الأمن حول ملف سد النهضة

علقت وزارة الخارجية الإثيوبية، على بيان مجلس الأمن حول ملف سد النهضة، بأنه "أمر مؤسف أن يعلن المجلس نفسه في قضية حقوق المياه والتنمية الخارجة عن اختصاصه"، على حد وصفها.

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إيكواس تفرض عقوبات على مسؤولي الانقلاب في غينيا

قررت بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى غينيا، فرض عقوبات على الحكام العسكريين لهذا البلد، وفق ما أوردت "بي بي سي عربي".

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سفير البحرين: زيارة الملك حمد بن عيسى لمصر تعزز مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة

أكد السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ، اليوم الخميس، والمباحثات مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشكل نقلة نوعية جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية المتنامية والمتميزة، وزخمًا كبيرًا في فتح آفاق متجددة وواعدة لما فيه خير ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية.

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شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل سقوط فتاة المول

قال محمد محمود، شاهد عيان على واقعة انتحار فتاة المول، إنه حاول ينقذ الفتاة قبل إلقاء نفسها من الطابق السادس، مضيفا :"حسيت بحاجة مريبة ومش طبيعية وقولتلها أساعدك قالت لي شكرا أنا مستنية أصحابي".

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"ملحقتش".. صاحب المطعم يروي تفاصيل محاولته إنقاذ طالبة مول سيتي ستارز من الانتحار

30 دقيقة ظلتها "م.م."، الطالبة داخل مطعم بمول سيتي ستارز بمدينة نصر قبل أن يتفاجىء "محمد. م"، صاحب المطعم بصعود الفتاة أعلى طاولة ثٌم إلقاء بنفسها من الطابق السادس دون أن يعلم أحد سبب قدومها على الانتحار: "مرة واحدة رمت نفسها من فوق ومحدش قدر يلحقها".

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فيسبوك تحذف 150 حسابا ومجموعة من حركة "التفكير الجانبي" الألمانية

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس حذف نحو 150 حسابا ومجموعة من على منصاتها تعود إلى حركة "التفكير الجانبي" الألمانية المثيرة للجدل.

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حركة فتح: "صبرا وشاتيلا" جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الخميس إن مجزرة "صبرا وشاتيلا" جريمة حرب لا تسقط بالتقادم وتتحمل مسؤوليتها إسرائيل كونها قوة الاحتلال التي كانت تسيطر على لبنان في ذلك الوقت.

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"أم العيال" تحولت إلى هيكل عظمي.. سر رحلة مطروح في جريمة الهرم

تفاصيل جديدة كشفتها مناظرة جثمان ربة منزل قتلها زوجها بـ14 طعنة متفرقة بالجسم وضربة بالرأس داخل شقتهما بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

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​تقرير التنمية البشرية 2021: المبادرات الصحية ساهمت في خفض وفيات الأطفال

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

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سد النهضة.. خبير قانوني: بيان مجلس الأمن الأخير تجاهل الوساطة الدولية

دعا مجلس الأمن الدولي في اجتماعه، أمس، مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة عبر الوساطة الأفريقية، وطالب الدول الثلاث بالعمل على إنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.

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إثيوبيا تتعنت وتهاجم تونس.. ماذا حدث بعد بيان مجلس الأمن حول سد النهضة؟

بعد أكثر من 63 يومًا على جلسته الاستثنائية التي بحث فيها أزمة سد النهضة، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا بالإجماع حث فيه أطراف الأزمة الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بطريقة "بنّاءة وتعاونية"، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق "مقبول ومُلزم" بشأن ملء وتشغيل السد، "في إطار زمني معقول".

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بريطانيا تدعو الناخبين لتحديد ما يجب إلغاؤه من قواعد أوروبية بعد بريكست

تخطط بريطانيا لدعوة الناخبين لتقديم المشورة للحكومة بشأن ما يجب إلغاؤه من اللوائح الأوروبية الموروثة بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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تقرير التنمية البشرية: 8.3 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" في فبراير 2021

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

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ميركل وماكرون يبحثان ملف أفغانستان والعلاقات الأوروبية مع الجيران الشرقيين

تصدر الوضع في أفغانستان والعلاقات الأوروبية مع الجيران الشرقيين محادثات أجرتها في باريس اليوم الخميس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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رئيس حزب العمال السابق ببريطانيا يقف إلى جانب الصين في صراعها مع التحالف الجديد

أثار رئيس حزب العمال السابق جيريمي كوربين ضجة بعد انحيازه إلى الصين في الخلاف بشأن اتفاقية الدفاع البريطانية الجديدة مع الولايات المتحدة وأستراليا.

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الخارجية: مصر عازمة على مواصلة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان

أكد السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن مصر عازمة على مواصلة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والبناء على التقدم الفعلي المُحقق، الأمر الذي سوف تعكسه المرحلة القادمة المقرر أن تشهد تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لرؤية وطنية مصرية موحدة.

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استقالة وزيرة خارجية هولندا بسبب فشل عملية إجلاء الهولنديين من أفغانستان

قدمت وزيرة الخارجية الهولندية سيجريد كاج استقالتها بعد انتقادات حادة من نواب البرلمان بشأن فشل إجلاء المواطنين الهولنديين وآخرين من أفغانستان.

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السكة الحديد: رفع مقابل دخول محطات القطار لغير المسافرين إلى 3 جنيهات

أعلنت هيئة السكة الحديد، تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين، اعتبارًا من 12 سبتمبر الجاري، بدلاً من تحصيل جنيه واحد.

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مصطفى بكري: "لو المعونة الأمريكية لي ذراع إحنا مش عايزينها"

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحجب جزء من المعونة الأمريكية إلى مصر لحين استيفاء مصر لشروط تتعلق بحقوق الإنسان.

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رئيس الوزراء يناقش مع بعثة البنك الدولي تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع بعثة البنك الدولي، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات في مصر.

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بسام راضي: مصر لها دور كبير وفعّال في المنطقة بفضل القيادة السياسية

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن مصر لها دور كبير وفعّال في المنطقة بفضل القيادة السياسية الحكيمة في كل القضايا وخاصة الإقليمية وما يتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون في المنطقة سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو أوروبا وجميع دول العالم.

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بسام راضي: الرئيس السيسي يؤكد دائمًا على دعم مصر لإرادة الشعب الليبي

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر دورها فعال وكبير فى المنطقة بفضل القيادة السياسية الحكيمة فى كل القضايا، مضيفا أن هدف مصر الأول والوحيد عودة ليبيا لاستقرارها الذى كان فى سابق عهدها، والتمسك بإجراء الانتخابات بموعدها.

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بسام راضي: موقف مصر واضح وثابت فيما يخص ملف سد النهضة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مجلس الأمن أكد في بيانه ضرورة عودة إثيوبيا للمفاوضات مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد وتشغيل ملء السد.

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