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فيسبوك تحذف 150 حسابا ومجموعة من حركة "التفكير الجانبي" الألمانية

10:58 م الخميس 16 سبتمبر 2021
فيسبوك تحذف 150 حسابا ومجموعة من حركة "التفكير الجانبي" الألمانية

شركة فيسبوك

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس حذف نحو 150 حسابا ومجموعة من على منصاتها تعود إلى حركة "التفكير الجانبي" الألمانية المثيرة للجدل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال مدير فيسبوك ناتنيال جلايشر إن هذا هو أول إجراء مستهدف على مستوى العالم ضد جماعة " تسبب ضررا اجتماعيا منسقا".

ويسري الإجراء أيضا على حسابات مؤسس الحركة، ميشائيل بالفيج.

وتم تطبيق هذا الإجراء على موقع فيسبوك وكذلك انستجرام، لكنه لا يسري على خدمة الدردشة (واتساب) المملوكة أيضا لمجموعة فيسبوك.

واتهم جلايشر أنصار التفكير الجانبي بانتهاك معايير مجتمع فيسبوك بطريقة منسقة وبشكل متكرر " ومن ذلك نشر معلومات خاطئة تتعلق بالصحة وخطابات كراهية والحض على العنف".

وحددت فيسبوك قائمة مواقع لأنصار التفكير الجانبي لن يمكن ربطها على موقع التواصل الاجتماعي " لقد أزلنا ربط نطاقات لأنصار حركة التفكير الجانبي من منصتنا".

من جانبه، أعلن بالفيج اعتزامه التحرك قضائيا ضد الحذف، مشيرا إلى أن صفحة "التفكير الجانبي 711" بالذات والتي تضم أكثر من 30 ألف مشترك، لا تحوي سوى محتويات عن قضايا الحقوق الأساسية وحرية الرأي. وقال لـ(د.ب.أ) إن الحركة تمكنت في الشهور الماضية مرارا من التصدي قضائيا لإجراءات حذف غير مبررة.

وأوضح جلايشر أن " الشبكة الضارة" يتم إدارتها من قبل أشخاص لهم صلة بالعنف خارج المنصة وبـ" أضرار اجتماعية" أخرى، واشار إلى أن هذه الحملات المنسقة يشارك فيها مستخدمون حقيقيون " فهذه ليست ملفات تعريف مزيفة بل هم أشخاص حقيقيون ينظمون أنفسهم من أجل انتهاك إرشاداتنا بشكل ممنهج وإحداث أضرار على وخارج منصتنا".

فيسبوك حركة التفكير الجانبي ميشائيل بالفيج

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