السكة الحديد: رفع مقابل دخول محطات القطار لغير المسافرين إلى 3 جنيهات

(مصراوي):

أعلنت هيئة السكة الحديد، تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين، اعتبارًا من 12 سبتمبر الجاري، بدلاً من تحصيل جنيه واحد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن مسمى التذكرة التي يجري تحصيلها من غير المسافرين، تسمى تذكرة رسوم انتظار الرصيف، التي يجري تطبيقها على المودعين وليس على المسافرين، في إطار حوكمة مرتادي المحطات داخل السكة الحديد، كما أن المسافر، الذي يحمل تذكرة لا يجري تغريمه المبلغ بسبب انتظاره القطار.