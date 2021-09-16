بسام راضي: مصر لها دور كبير وفعّال في المنطقة بفضل القيادة السياسية

(أ ش أ):

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن مصر لها دور كبير وفعّال في المنطقة بفضل القيادة السياسية الحكيمة في كل القضايا وخاصة الإقليمية وما يتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون في المنطقة سواء في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو أوروبا وجميع دول العالم.

وأضاف السفير بسام راضي في تصريحات خاصة لقناة "الحياة" مساء اليوم الخميس، أن هدف مصر الأول والوحيد عودة ليبيا لاستقرارها الذي كان في سابق عهدها، والتمسك بإجراء الانتخابات بموعدها.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس الحكومة الليبية، فضلا عن لقائه برئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر منذ أيام لمناقشة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، مشددا على أن الرئيس السيسي يؤكد دائما دعم مصر لإرادة الشعب الليبي في التوصل للحلول السياسية والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، لافتا إلى أن مصر تمد يدها للعديد من الدول بالمنطقة لعودتها وعودة قوتها بالمنطقة بالكامل.

وأكد السفير بسام راضي أن التعاون المصري الليبي ممتد على مستوى كافة المسارات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة أشاد بالتطور التي شهدته مصر خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن رئيس الوزراء الليبي أبدى رغبة الشعب الليبي في نقل التجربة المصرية إلى ليبيا، مبينا أن رئيس الوزراء الليبي أشاد برؤية الرئيس السيسي في تطوير البلاد خلال الفترة القليلة الماضية.. مبينا في الوقت ذاته أن رئيس الوزراء الليبي سيلتقي بعدد من المسئولين المصريين والشركات المصرية من أجل الإتفاق على نقل التجربة المصرية الناجحة إلى الأراضي الليبية.

وأوضح أن رئيس الوزراء الليبي يتطلع لأن يستفيد الشعب الليبي من التجربة المصرية الرائدة.. مشددا على رغبة الرئيس السيسي الصادقة على دعم الشعب الليبي والتواصل إلى حلول سياسية تساهم في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وفيما يتعلق بزيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة لمصر، قال السفير بسام راضي إن تلك الزيارة هي امتداد لسلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك البحرين.

وأشار إلى وجود تفاهم ما بين الزعيمين وتطابق بين الدولتين في كل الأمور سواء الإقليمية أو الدولية، مبينا أنه تم استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اللقاء والتطرق لأهم القضايا بالمنطقة.

وأوضح أنه تم التأكيد أيضا خلال اللقاء على المبادئ السياسية الثابتة التي تسعى إليها مصر والبحرين بشكل مشترك وهو مفهود الدولة الوطنية وعودة كل الدول العربية المتأثرة حاليا والتي تعاني من تحديات ومشاكل ورفض لأي تدخلات خارجية في شؤون الدول العربية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن ملك البحرين أبدى دعما كاملا للموقف المصري والسوداني في قضية السد الإثيوبي.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن مجلس الأمن حث أطراف ملف سد النهضة على العودة فورًا للمفاوضات ضمن المسار الإفريقي والوصول إلى اتفاق عادل وقانوني ملزم، مشددًا على أهمية الموقف المتخذ من المجلس.

وأضاف أن مرور 10 سنوات تعد مدة كبيرة في قضية محل تفاوض على الساحة الدولية، لافتًا إلى أن موقف مصر واضح وثابت بشأن القضية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن كل ما تريده مصر هو تطبيق مبادئ القانون الدولي على هذه القضية ولا أكثر من هذا، مبينا أن إثيوبيا لها الحق في التنمية لكن أيضا هناك 120 مليون من المواطنين في مصر والسودان لهم الحق في الحياة ولهم الحق في الحياة وحقوق مكتسبة تاريخية وفق القواعد الدولية والقانون الدولي الذي ينظم الاستخدام المشترك لمياه الأنهار العابرة للحدود.

وأكد أن مصر تعاني من الجفاف وندرة المياه، مبينا أنه وفقا للتصنيف الدولي الصادر من الأمم المتحدة فإن نصيب الفرد من المياه في مصر يجعلها من الدول الفقيرة مائيًا.

وحول رد الفعل الإثيوبي، شدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على ضرورة عدم استباق الأحداث والحكم سريعا على ردود الأفعال، مبينا أن مصر ربحت بشكل كبير بالبيان الصادر من مجلس الأمن، ويتم اتخاذ آليات على مستوى الوزارات المعنية وتفعيلها خلال الفترة المقبلة.

وجدد التأكيد على أهمية خطوة مجلس الأمن؛ لأنها تدل على أن المجتمع الدولي ممثل في أعضاء مجلس الأمن مهتم بتلك القضية، مضيفًا أن البيان أخذ في الاعتبار مطالب مصر، بالإضافة إلى وجود جدية على المستوى العالمي بتلك القضية أمر إيجابي يتم استثماره خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أهمية خطوة مجلس الأمن، لافتا إلى أنها تدل على أن المجتمع الدولي ممثل في أعضاء مجلس الأمن مهتم بتلك القضية، وأن البيان أخذ في الاعتبار مطالب مصر، فضلا عن أن وجود جدية على المستوى العالمي بتلك القضية أمر إيجابي يتم استثماره خلال الفترة المقبلة.

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