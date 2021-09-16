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استقالة وزيرة خارجية هولندا بسبب فشل عملية إجلاء الهولنديين من أفغانستان

09:50 م الخميس 16 سبتمبر 2021
استقالة وزيرة خارجية هولندا بسبب فشل عملية إجلاء الهولنديين من أفغانستان

سيجريد كاج

أمستردام - (د ب أ):

قدمت وزيرة الخارجية الهولندية سيجريد كاج استقالتها بعد انتقادات حادة من نواب البرلمان بشأن فشل إجلاء المواطنين الهولنديين وآخرين من أفغانستان.

وأيد البرلمان اقتراحا بتوجيه اللوم لكاج بأغلبية 78 صوتا مقابل 72 صوتا بعدما ألقى باللائمة عليها في فشل الإجلاء.

وكان هناك اقتراح مماثل بتوجيه اللوم لوزيرة الدفاع آنك بيليفيلد المنتمية لحزب النداء الديمقراطي المسيحي، التي قررت البقاء في منصبها.

وكانت كاج وزيرة بالإنابة وشغلت المنصب منذ مايو. ولم يتم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي انعقدت في مارس.

وقالت كاج: "قرر البرلمان أن الحكومة تصرفت بشكل غير مسؤول، لذا لا يمكنني فعل أي شيء سوى تحمل العواقب".

ولم تتضح بعد العواقب السياسية التي ستتركها هذه الخطوة على تشكيل الحكومة.

سيجريد كاج استقالة وزيرة خارجية هولندا إجلاء الهولنديين من أفغانستان أفغانستان

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