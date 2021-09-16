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بريطانيا تدعو الناخبين لتحديد ما يجب إلغاؤه من قواعد أوروبية بعد بريكست

11:37 م الخميس 16 سبتمبر 2021
بريطانيا تدعو الناخبين لتحديد ما يجب إلغاؤه من قواعد أوروبية بعد بريكست

بريطانيا

لندن - (د ب أ):

تخطط بريطانيا لدعوة الناخبين لتقديم المشورة للحكومة بشأن ما يجب إلغاؤه من اللوائح الأوروبية الموروثة بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال وزير ملف بريكست البريطاني ديفيد فروست لمجلس اللوردات اليوم الخميس إنه سيتم تشكيل لجنة دائمة لتلقي توصيات بشأن أي من القوانين التي يجب إلغاؤها.

وقال فروست: "سنستفيد من الحكمة الجماعية للشعب البريطاني". وقال إن الخطوة "ستبدأ للتخلص من هيمنة الحكم التعسفي مجهول الأصل على حياة المواطنين اليومية".”

كما أشار إلى أن الحكومة تعتزم السماح للتجار ببيع المنتجات بوحدات ملكية مثل الرطل والأونصة، وهي ممارسة كان الاتحاد الأوروبي منعها.

بريطانيا بريكست اللوائح الأوروبية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

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