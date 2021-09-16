تصل لـ43 درجة في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس في الفترة من 18 سبتمبر وحتى الأربعاء الـ 22 من الشهر نفسه.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن توقعات طقس الأيام المقبلة جاءت على النحو التالي:

السبت 17 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري 33 ـ 35

السواحل الشمالية 30 ـ 32

جنوب سيناء 35 ـ 37

شمال الصعيد 34 ـ 35

جنوب الصعيد 36 ـ 37

الأحد 18 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري 35 ـ 37

السواحل الشمالية 31 ـ 33

جنوب سيناء 36 ـ 38

شمال الصعيد 36 ـ 38

جنوب الصعيد 39 ـ 40

الاثنين 19 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري 36 ـ 38

السواحل الشمالية 32 ـ 34

جنوب سيناء 38 ـ 40

شمال الصعيد 38 ـ 40

جنوب الصعيد 42 ـ 43

الثلاثاء 20 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري 36 ـ 38

السواحل الشمالية 32 ـ 34

جنوب سيناء 39 ـ 41

شمال الصعيد 38 ـ 30

الأربعاء 21 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري 35 ـ 37

السواحل الشمالية 30 ـ 32

جنوب سيناء 37 ـ 39

جنوب الصعيد 36 ـ 38

شمال الصعيد 41 ـ 42

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار، الجمعة المقبلة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة "20%".

ولفتت إلى أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وظهور سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.

ولفتت إلى أنه تنشط الرياح على بعض المناطق، في فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

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