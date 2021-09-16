Masrawy logo white

تصل لـ43 درجة في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

10:19 م الخميس 16 سبتمبر 2021
تصل لـ43 درجة في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

الطقس

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس في الفترة من 18 سبتمبر وحتى الأربعاء الـ 22 من الشهر نفسه.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن توقعات طقس الأيام المقبلة جاءت على النحو التالي:

السبت 17 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري 33 ـ 35

السواحل الشمالية 30 ـ 32

جنوب سيناء 35 ـ 37

شمال الصعيد 34 ـ 35

جنوب الصعيد 36 ـ 37

الأحد 18 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري 35 ـ 37

السواحل الشمالية 31 ـ 33

جنوب سيناء 36 ـ 38

شمال الصعيد 36 ـ 38

جنوب الصعيد 39 ـ 40

الاثنين 19 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري 36 ـ 38

السواحل الشمالية 32 ـ 34

جنوب سيناء 38 ـ 40

شمال الصعيد 38 ـ 40

جنوب الصعيد 42 ـ 43

الثلاثاء 20 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري 36 ـ 38

السواحل الشمالية 32 ـ 34

جنوب سيناء 39 ـ 41

شمال الصعيد 38 ـ 30

الأربعاء 21 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري 35 ـ 37

السواحل الشمالية 30 ـ 32

جنوب سيناء 37 ـ 39

جنوب الصعيد 36 ـ 38

شمال الصعيد 41 ـ 42

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار، الجمعة المقبلة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة "20%".

ولفتت إلى أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وظهور سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.

ولفتت إلى أنه تنشط الرياح على بعض المناطق، في فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

اقرأ أيضًا..

- أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة و3 ظواهر مسيطرة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجة الحرارة

الخبر التالى:

​الجيزة: الانتهاء من تسكين 656 أسرة من أهالي "سن العجوز" بمساكن بديلة بحدائق أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا