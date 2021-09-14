وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لتفعيل كل ما يتصل ببنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء- إنه انطلاقًا من اهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها تلك الرؤية التي توجت بإطلاق الرئيس السيسي لاستراتيجية حقوق الإنسان، فإن الوزارة قررت تشكيل وحدة لحقوق الانسان تختص بالعمل على تعزيز قيم المواطنة، والتسامح الديني والإسهام في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع.

وأضاف أن هذه الوحدة تختص أيضًا بالعمل على تعزيز الوفاء بحقوق متحدي الإعاقة فيما يخص أعمال الوزارة وتنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة في بناء جميع المساجد الجديدة وعند إحلال المساجد أو تجديدها، وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيًا إلى جانب نشرها إلكترونيًا.

وجاء تشكيل وحدة حقوق الإنسان بوزارة الأوقاف على النحو التالي (المهندس سمير محمد مصطفى الشال - القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف - رئيسًا - أحمد عطية أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية عضوًا - الدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد علي مدير عام الشئون القانونية عضوًا - الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف عضوًا - الدكتورة جُنيَّة محمود محمد عبد الرحمن مدير عام الشئون الطبية بمستشفى الدعاة عضوًا - سمر إبراهيم محمود مدير عام خدمة المواطنين عضوًا - عبد الله محمدي سيد أحمد مدير إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عضوًا).