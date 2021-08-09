Masrawy logo white

الأوبرا تكشف حقيقة رفع أسعار مهرجان قلعة صلاح الدين للغناء

08:25 م الإثنين 09 أغسطس 2021
الأوبرا تكشف حقيقة رفع أسعار مهرجان قلعة صلاح الدين للغناء

الدكتور مجدي صابر

(مصراوي):

نفى الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ما تردد حول زيادة أسعار مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، ووصولها إلى مائة جنيه في الحفل الواحد، مؤكدا أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وجهت ألا تزيد أسعار التذاكر لأن المهرجان يعتبر خدمة ثقافية لعموم البسطاء الذين يستهدفهم المهرجان كل عام، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية.

وقال صابر في تصريحات خاصة، اليوم الاثنين، إن أسعار تذاكر مهرجان القلعة ثابتة منذ العام الماضي ولن تزيد هذا العام، وهي 20 جنيهًا فقط، مؤكدًا أن فعاليات المهرجان تضم 31 حفلًا موسيقيًا وغنائيًا متنوع تنطلق في الثامنة مساء الأحد الموافق 15 أغسطس وتستمر على مدار 16 يوم متصلة حتى الاثنين 30 أغسطس.

وأضاف: "تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميا اعتبار من الساعة الرابعة عصرًا، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصي أربعة آلاف مشاهد يوميًا".

وأكمل صابر: "تم أيضًا رفع كفاءة خشبة المسرح وتعديل زوايا الرؤية للمشاهدين، ووضع شاشات ضخمة لنقل جميع الفعاليات، منعًا للتكدس وحفاظًا على التباعد الاجتماعي، وقامت إدارة الأوبرا بتوفير وسائل لنقل الجمهور مجانًا من بوابات الدخول حتي مسرح المحكى وأماكن للخدمات بجانب تحديد مسار خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة".

مجدي صابر دار الأوبرا المصرية قلعة صلاح الدين إيناس عبدالدايم

الخبر التالى:

مكتبة الأسرة تصدر "الفن وتطور الثقافة الإنسانية" للراحل شاكر عبدالحميد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
65

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تصل للحذف النهائي.. قرار جديد من التموين بشأن تجميع البطاقات لدى البدالين والأفران

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا