إحباط تهريب 55 كجم من مخدر "القات" مع راكب يمني في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 55 كجم من مخدر "القات"، أخفاها راكب يمني الجنسية وسط توابل في حقائبه فور وصوله من عدن، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة اليمنية القادمة من عدن، اشتبه أيمن علي محمد مانور الجمارك في راكب يمني، قادم من اليمن حاول الخروج مسرعًا بعربة الحقائب من صالة التفتيش، وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالآشعة بمعرفه شيماء علي مأمورة الجمارك، وبالعرض على محمد حميدة مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب ضمت مجدي عزت ومحمد شاكر وسيد فؤاد مأموري الجمرك، تحت إشراف سامي سليمان ومحمد أمين مديري الحركة، وتبين وجود عدد من الأكياس بها نبات أخضر اللون يشبه مخدر "القات" مخبأة بين خليط من التوابل، كما تبين وجود حقيبه أخرى ضمن الحقائب تخص الراكب بها 6 أكياس بوزن إجمالي 55 كجم كيلو جرام.