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برلماني يطالب التربية والتعليم عودة حصة الألعاب الرياضية بالمدارس

02:45 م الخميس 05 أغسطس 2021
برلماني يطالب التربية والتعليم عودة حصة الألعاب الرياضية بالمدارس

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

تقدم النائب أيمن حسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اختفاء الأنشطة الرياضية بالمدارس، وحصة الألعاب الرياضية، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية على صحة التلاميذ.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اختفاء الأنشطة الرياضية بالمدارس وحصة الألعاب الرياضية نتج عنها العديد من الأثار السلبية في مقدمتها أمراض السمنة التي تصيب الأطفال وتؤثر على صحتهم العامة والأنيميا وضعف التركيز وغيره من الأمراض، في الوقت الذي تهتم الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بالنشء، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توفير 8 مليارات للتغذية المدرسية، مما يعكس اهتمام الدولة بالسمنة لدى الأطفال، والحرص على كل التفاصيل الخاصة بالأسرة المصرية لتربية طفل بشكل صحيح من كل الأمراض بعد وصول الإصابات بالسمنة في مصر إلى ما يقترب من 4 ملايين طفل يعانون من هذا المرض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اختفاء الحصة الرياضية بالمدارس وعدم الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية بشكل عام، نتج عنه زيادة الوزن والأنيميا وغيرها من الأمراض، متسائلا عن السبب وراء اختفاء حصة الرياضة من المدارس؟، ولماذا لم تعد وزارة التعليم تهتم بهذا الأمر؟، لافتًا إلى ضرورة العودة إلى ممارسة النشاط المدرسى بشكل أكثر فاعلية ليصبح أمرا أساسيا يباشره كل التلاميذ.

وأكد محسب، أن ممارسة الرياضة في المدارس تمثل نواة حقيقية للقضاء على ظاهرة انتشار مرض السمنة بين الأطفال، قائلا:" الاهتمام بالنشء في هذه المرحلة يعد بمثابة أمن قومى للبلاد في تنشئة طفل معافى صحيا وفكريا يجب أن يكون أهم مشروع للدولة حتى يتسنى لنا الوصول إلى جيل سليم بدنيا واع فكريا يساعد في عملية البناء والتطور التي تشهدها الدولة المصرية، و ترجمة حقيقية لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنشئة الأطفال صحيا وفكريا".

مجلس النواب النائب أيمن حسب حصة الألعاب الرياضية مدارس

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