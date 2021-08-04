بسبب فض دور الانعقاد.. تعرف على ١٦ قانونًا لم يناقشها البرلمان

كتب - نشأت علي:

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل، لمناقشة عدد من القوانين المؤجلة، التي لم يتمكن من مناقشتها بسبب الإجازة البرلمانية، والتي ستستمر لمدة شهرين.

ويرصد مصراوي أبرز 16 مشروع قانون لم يتمكن المجلس من مناقشتها وإقرارها جاءت على النحو التالي:-

- مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة والذي تم إحالته للجنة التشريعية.

- مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وإقتناء الكلاب المقدم من النائب أحمد السجيني والذي تم إحالته للجنة الزراعة.

- مشروع بتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتغيظ عقوبة التنمر عليهم المقدم من النائب محمد السلاب والمعروض على الجلسة العامة لإقراره.

- مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، المقدم من الحكومة والمحال للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- مشروع قانون التخطيط الجديد.

- مشروع قانون المجلس القومي للسكان الذي قدمته النائبة رشا رمضان.

- مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و60 نائبًا، بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

- مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري.

كما لم يناقش المجلس ٨ مشروعات قوانين أخرى بسبب قرار الحكومة بسحبها من المجلس وهي:

1- ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.



3- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

5- مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

8- مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.​