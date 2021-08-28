​تصل إلى 45 درجة في هذه المنطقة.. تعرف على تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من السبت 28 أغسطس 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.



درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 أغسطس:



- القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.





درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 أغسطس:



- القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.





درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 أغسطس:



- القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة.





درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31 أغسطس:



- القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة.