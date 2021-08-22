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برلماني: وجود 107 آلاف تظلم في الثانوية يؤكد وجود أخطاء في التصحيح

03:41 م الأحد 22 أغسطس 2021
برلماني: وجود 107 آلاف تظلم في الثانوية يؤكد وجود أخطاء في التصحيح

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، إن استقبال 107 آلاف تظلم للثانوية العامة في 553 ألف ورقة امتحانية في أول يوم لتلقي التظلمات، يؤكد أن هناك أخطاء في تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة.

وتساءل خضراوي، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الأحد، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، قائلًا: إن باب التظلم من الامتحانات سيظل مفتوحًا لمدة أسبوع لتلقي التظلمات، ومن المؤكد أن هذا الرقم سيتضاعف عدة مرات، فماذا سيتم في عملية إعادة تصحيح الأوراق؟ وهل سيتم منح المتظلمين حقوقهم كاملة؟

وطالب النائب الوزيرَ بالتدقيق في تظلمات الثانوية العامة وتحقيق العدالة الكاملة في عملية إعادة التصحيح، ومنح الطلاب جميع حقوقهم، مؤكدًا أن الأمر يتطلب الكشف بكل صراحة عن كل ما يتم في هذا الملف؛ حتى يطمئن الطلاب وأولياء أمورهم.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد حددت خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021؛ منها عدم سداد أي رسـوم (التظلـــــم مجانــــي) ولا توجــد قيــود على عــدد المـــواد المتظلم منـــها، ومدة التظلـــم أسبـــوع يبــدأ من البيــــت 21-08-2021م وحتى الخميـس 26-08-2021م، يتــم تحديــد (المــــادة أو المـــــواد) المتظـــلم منهـــا.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجــوز التسجيــــل أكثــــر من مــــــرة أو التعديـــل بعد انتــــــهاء عمليـــــة التسجيــــــل، مع ضرورة متابعة الموقع بعد التسجيــل؛ للاطلاع على نتيجــــة طلب التظــــلم.

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