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رئيس الأسقفية مترأسًا قداسا بأكتوبر: يجب أن نتأكد من اتصالنا الجيد بالله

02:10 م الإثنين 02 أغسطس 2021
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كتب- مينا غالي:

ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهى بكنيسة المخلص الأسقفية بمدينة ٦ أكتوبر.

استشهد المطران فى عظته بإنجيل يوحنا : ( 1 أَنَا الْكَرْمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَأَبِي الْكَرَّامُ. 2 كُلُّ غُصْنٍ فِيَّ لاَ يَأْتِي بِثَمَرٍ يَنْزِعُهُ، وَكُلُّ مَا يَأْتِي بِثَمَرٍ يُنَقِّيهِ لِيَأْتِيَ بِثَمَرٍ أَكْثَرَ.) موضحًا: بدون الاتصال بالكرمة الحقيقية وهى المسيح لا نقدر أن نخدم ونثمر فى العالم حيث استخدم الله تشبيه الكرمة والأغصان

وأضاف المطران: يقول المسيح بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا ليعلن عن نفسه إنه الكرمة الحقيقية ولا أحد يأتى إلى الآب إلا به. ​

الدكتور سامى فوزى الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أساقفة إقليم الإسكندرية مدينة 6 أكتوبر

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