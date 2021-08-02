رئيس الأسقفية مترأسًا قداسا بأكتوبر: يجب أن نتأكد من اتصالنا الجيد بالله
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كتب- مينا غالي:
ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهى بكنيسة المخلص الأسقفية بمدينة ٦ أكتوبر.
استشهد المطران فى عظته بإنجيل يوحنا : ( 1 أَنَا الْكَرْمَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَأَبِي الْكَرَّامُ. 2 كُلُّ غُصْنٍ فِيَّ لاَ يَأْتِي بِثَمَرٍ يَنْزِعُهُ، وَكُلُّ مَا يَأْتِي بِثَمَرٍ يُنَقِّيهِ لِيَأْتِيَ بِثَمَرٍ أَكْثَرَ.) موضحًا: بدون الاتصال بالكرمة الحقيقية وهى المسيح لا نقدر أن نخدم ونثمر فى العالم حيث استخدم الله تشبيه الكرمة والأغصان
وأضاف المطران: يقول المسيح بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا ليعلن عن نفسه إنه الكرمة الحقيقية ولا أحد يأتى إلى الآب إلا به.
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