بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة حتى الأربعاء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، على مختلف محافظات الجمهورية، تبدأ من الجمعة 20 أغسطس وحتى يوم الأربعاء المقبل 25 أغسطس 2021.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

- يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- طقس معتدل الحرارة ليلًا رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

- تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوية، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

نسبة الرطوبة المتوقعة:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 88% والصغرى 35.

- السواحل الشمالية العظمى 92% والصغرى 45.

- جنوب سيناء العظمى 60% والصغرى 45.

- شمال الصعيد العظمى 55% والصغرى 25.

- جنوب الصعيد العظمى 35% والصغرى 15.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة موضحة في النشرة التالية: