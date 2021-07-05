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رفع الجلسة العامة للشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

02:03 م الإثنين 05 يوليه 2021
رفع الجلسة العامة للشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

مجلس الشيوخ

كتب- نشات علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع قانون المالية الموحد.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته العامة غدا الثلاثاء مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون.

وشهدت الجلسة اليوم، رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن الدكتور عبد المنعم سعيد، لكيدية البلاغ في التهم المنسوبة إليه من إهدار المال العام أثناء رئاسته مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق رفع الجلسات

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