‫ إنجازات لم تحققها اتحادات تأسست من 100 عام.. تفاصيل لقاء رئيس "شباب النواب" وفدَ "الميني فوتبول"

كتب- نشأت علي:

استقبل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة"؛ لبحث دعم الاتحاد فى بطولة كأس العالم المقبلة لكرة الميني فوتبول.

وهنأ الدكتور محمود حسين، خلال اللقاء، رئيس اتحاد الميني فوتبول، بمناسبة حصول المنتخب القومي لكرة الميني فوتبول على بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدا أن لجنة الشباب حريصة على تقديم كل الدعم لذلك الاتحاد الوليد الذي حقق نجاحات كبيرة في وقت قصير.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الاتحاد المصري لكرة الميني فوتبول حقق إنجازات لم تحققها اتحادات رياضية تم تأسيسها منذ ما يقرب من 100 عام، لافتاً إلى ان الاتحاد تم تأسيسه منذ عام، ونجح رئيس الاتحاد في نشر اللعبة في مختلف محافظات الجمهورية في فترة زمنية قصيرة.

وأشار رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى المنتخب القومي للميني فوتبول؛ لتكريمهم بمقر اللجنة، ولتحفيزهم ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم اللازم لهم قبل خوض منافسات كأس العالم المتوقع تنظيمها في أوكرانيا.

وأشار حسين إلى أن اللجنة ستنسق مع وزارة الشباب، لتقديم دعم مالي لمنتخب الميني فوتبول، يتناسب مع الإنجاز الذي تحقق بعد فوزهم ببطولة أفريقيا، وكذلك صرف مكافآت للاعبين والجهاز الفني.

وشدد رئيس لجنة الشباب على حرص مجلس النواب، على دعم الرياضة ومساندة الفرق الرياضية المختلفة لرفع أسم مصر عالياً، في مختلف المحافل الدولية لافتاً إلى أنه سيسعى بالتنسيق مع وزارة الشباب للعمل على نشر اللعبة في مصر.

ووجه أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري لكرة المني فوتبول، الشكر إلى رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، على دعمه المستمر للاتحاد، مشيرًا إلى أنه نجح في وقت قصير في إنشاء مقرات للاتحاد بجميع محافظات الجمهورية، وتم إطلاق الدوري في 27 محافظة.

وأوضح سمير أن أول مباراة لدوري الميني فوتبول في مصر، انطلقت منذ 7 أشهر، ورغم ذلك حققت اللعبة انتشاراً واسعاً ونتائج باهرة تكللت بفوز مصر ببطولة إفرقيا للميني فوتبول، مؤكدًا أن كرة الميني فوتبول تمارس حالياً في حلايب وغيرها من المناطق الحدودية.

وأوضح رئيس اتحاد الميني فوتبول أنه على الرغم من عدم وجود الدعم الكافي للعبة؛ فإنه لا يوجد أي متأخرات مالية على الاتحاد، مطالبًا في الوقت ذاته وزراة الشباب بدعمهم من أجل الحفاظ على استمراراها.