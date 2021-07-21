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كورونا في 24 ساعة| 5 وفيات في مصر والسعودية: لم نسجل إصابات بين الحجاج

07:20 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
كورونا في 24 ساعة| 5 وفيات في مصر والسعودية: لم نسجل إصابات بين الحجاج

أرشيفية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، خروج 769 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 225068 حتى اليوم.

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كورونا.. لحظة بلحظة

51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

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