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وزير الصحة الإيطالي يحذر من اعتبار وباء كورونا جزءًا من الماضي

07:11 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
وزير الصحة الإيطالي يحذر من اعتبار وباء كورونا جزءًا من الماضي

روبرتو سبيرانتسا

إيطاليا - (أ ش أ)

حذر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم الثلاثاء، من اعتبار وباء "كورونا" جزءًا من الماضي، مشيرًا إلى أن الإصابات تتزايد.

وقال سبيرانتسا - في تصريحات أوردتها وكالة "أكي" الإيطالية - إن العلماء في إيطاليا يوصون بضرورة إعطاء اللقاح حتى لمن هم دون سن الأربعين عامًا للفئات العمرية المسموح لها بالتطعيم، مؤكدًا أهمية حملة التطعيم الوطنية ضد الوباء.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية قد أعلنت، أمس الاثنين، أن أكثر من 27 مليون إيطالي تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن ذلك يمثل 50.12% من إجمالي عدد السكان فوق سن الـ 12، مشيرة إلى أن حملة التطعيم ضد كورونا تتقدم بسرعة.

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