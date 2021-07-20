Masrawy logo white

الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

10:40 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
الجزائر تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

السلطات الصحية في الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، بعدما رصدت وزارة الصحة 23 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 5 وفيات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك الإجمالي إلى3 آلاف و979.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1298 إصابة جديدة عن يوم أمس، بارتفاع 121 حالة عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 155 ألفا و784.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 704 حالة جديدة للشفاء، وهو ما يرفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 107 آلاف و41. فيما يتواجد 45 مصابا بالعناية المركزة.

الجزائر وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

واشنطن تجدد التزامها القوي بالعلاقات الاستراتيجية مع الأردن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
59

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

283762

إجمالي الإصابات

16452

إجمالي الوفيات

224299

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا