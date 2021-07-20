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إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ ظهور وباء كورونا في البلاد

08:04 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
إيران تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ ظهور وباء كورونا في البلاد

كورونا في إيران

طهران - (بي بي سي)

أعلنت إيران اليوم الثلاثاء تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد منذ ظهور الوباء، مع أكثر من 27 ألف حالة.

وتزامن هذا الارتفاع مع دخول قيود جديدة لكبح جماح العدوى حيز التنفيذ في البلاد. وتشمل الإجراءات إغلاق البنوك والمكاتب الحكومية لمدة ستة أيام في أكثر المناطق تضررا.

وأرجع الرئيس الإيراني حسن روحاني السبب في ارتفاع عدد الحالات إلى انتشار المتحور دلتا، السلالة الأكثر عدوى من الفيروس، كما انتقد الذين يقومون برحلات غير ضرورية وينتهكون القواعد الصحية الخاصة بالفيروس.

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إيران فيروس كورونا طهران حسن روحاني

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