Masrawy logo white

السعودية تمدد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر

09:28 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
السعودية تمدد الإقامات والتأشيرات دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر

السعودية

الرياض - (د ب ا)

قررت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء تمديد الإقامات والتأشيرات حتى نهاية أغسطس المقبل دون مقابل للمتأثرين بحظر السفر دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات في المملكة.

وبدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 أغسطس المقبل وذلك نفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز "وفقا لوكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء.

وقالت"واس" ان" هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، محمد الجدعان، يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية".

كانت السعودية قد حظرت، في فبرايرالماضي، دخول المملكة، مؤقتا للقادمين من 20 دولة من بينها مصر وتركيا ولبنان، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

السعودية حظر السفر التأشيرات الإقامات

الخبر التالى:

"وباء الرسائل" يهدد بفوضى بالمملكة المتحدة بعد إلغاء قيود كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
59

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

283762

إجمالي الإصابات

16452

إجمالي الوفيات

224299

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا