"وباء الرسائل" يهدد بفوضى بالمملكة المتحدة بعد إلغاء قيود كورونا

لندن - (د ب أ)

يهدد ما يسمى بـ "وباء الرسائل" بتقويض الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الذي لا يزال يتعافى من أعمق ركود له منذ 300 عام. وتم رفع معظم قيود الجائحة في إنجلترا واسكتلندا أمس الاثنين.

وانزلقت استراتيجية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن مكافحة الأوبئة إلى حالة من الفوضى بعد أن قال وزراء في حكومته إن السكان يمكن أن يتجاهلوا أوامر العزل الذاتي في المنزل في حالة طلب ذلك.

وأوضح وزير الأعمال بول سكالي ووزير الاستثمار جيري جريمستون، أنه لا يوجد أي بند قانوني لعزل السكان لأنفسهم إذا "تلقوا رسائل" من تطبيق الهاتف الذكي التابع للخدمة الصحية الوطنية وطلب منهم الحجر الصحي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ويستخدم التطبيق تكنولوجيا البلوتوث لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر إذا كانوا مخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19. لكن التطبيق كان في قلب الجدل الأسبوع الجاري، بعد أن اشتكت الشركات وأصحاب العمل من أن نقص الموظفين دفعهم إلى حافة الهاوية، حيث يعزل ما يقدر بنحو 73ر1 مليون شخص أنفسهم في جميع أنحاء البلاد.