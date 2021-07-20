Masrawy logo white

"وباء الرسائل" يهدد بفوضى بالمملكة المتحدة بعد إلغاء قيود كورونا

09:41 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
"وباء الرسائل" يهدد بفوضى بالمملكة المتحدة بعد إلغاء قيود كورونا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

يهدد ما يسمى بـ "وباء الرسائل" بتقويض الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الذي لا يزال يتعافى من أعمق ركود له منذ 300 عام. وتم رفع معظم قيود الجائحة في إنجلترا واسكتلندا أمس الاثنين.

وانزلقت استراتيجية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن مكافحة الأوبئة إلى حالة من الفوضى بعد أن قال وزراء في حكومته إن السكان يمكن أن يتجاهلوا أوامر العزل الذاتي في المنزل في حالة طلب ذلك.

وأوضح وزير الأعمال بول سكالي ووزير الاستثمار جيري جريمستون، أنه لا يوجد أي بند قانوني لعزل السكان لأنفسهم إذا "تلقوا رسائل" من تطبيق الهاتف الذكي التابع للخدمة الصحية الوطنية وطلب منهم الحجر الصحي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ويستخدم التطبيق تكنولوجيا البلوتوث لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر إذا كانوا مخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19. لكن التطبيق كان في قلب الجدل الأسبوع الجاري، بعد أن اشتكت الشركات وأصحاب العمل من أن نقص الموظفين دفعهم إلى حافة الهاوية، حيث يعزل ما يقدر بنحو 73ر1 مليون شخص أنفسهم في جميع أنحاء البلاد.

بوريس جونسون وباء الرسائل قيود كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

أردوغان يحدد شروط تركيا لتأمين وتشغيل مطار كابول وطالبان تحذره

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
59

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

283762

إجمالي الإصابات

16452

إجمالي الوفيات

224299

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا