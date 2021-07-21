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نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الأربعاء

06:30 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الأربعاء

طقس حار

​كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود الأربعاء، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2:4 درجات.

وعن الظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الأحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبوسمبل)، على فترات متقطعة 30% تقريبا.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة 37 - 25
الإسكندرية 31 - 24
طنطا 37 - 25
بورسعيد 32 - 25
الإسماعيلية 38 - 25
العريش 33 - 25
رفح 32 - 24
أسوان 44 - 28

طقس حار السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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