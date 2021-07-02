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بحضور وزير الرياضة وزعيم الأغلبية.. "مستقبل وطن" ينظم صالون سياسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو

10:50 م الجمعة 02 يوليه 2021
بحضور وزير الرياضة وزعيم الأغلبية.. "مستقبل وطن" ينظم صالون سياسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو

صالون سياسي بمناسبة ذكرى 30 يونيو

(مصراوي):

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الجمعة، صالون سياسي تحت شعار "صالون 30 يونيو.. ثقافة تبني وعيًا"، في قصر ثقافة الزقازيق.

وشارك في الصالون، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائبة سكينة سلامة، والنائب محمود مسلم، وعدد من النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالشرقية.

وجاء ذلك بمناسبة مرور الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث سيتم تسليط الضوء على الجمهورية الجديدة وما تم إنجازه وحصاد 7 سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "رشاد" إن معركة الوعي من اهم المعارك التي تخوضها الدولة المصرية وقد حققت فيه نجاحات بالغة النظير في مواجهة دعاة التطرف والارهاب وجميع التنظيمات التي تعمل ضد ارادة المصريين.

وأضاف رشاد، خلال كلمته بالصالون، أن ثورة 30 يونيو يوم ستظل محفور في تاريخ الامة المصرية، حيث كانت النور الذي أنار الظلام لتبدأ معه مسيرة التنمية والبناء والنهضة، مشددًا على ضرورة ايماننا بالاستمرار في تعزيز معركة الوعي وتعريف الناس بالإنجازات التنموية التي تمت خلال 7 سنوات من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى صالون اليوم ليس فقط احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية ولكنه ايضاح للإنجازات وتسليط الضوء على الجمهورية الجديدة بمؤسساتها الغظيمة واقتصادها القوي وشعبها المتحدي العازم على تحقيق تطلعاته وطموحاته خلف قيادته السياسية المخلصة.

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ذكرى 30 يونيو ثورة 30 يونيو حزب مستقبل وطن وزير الشباب والرياضة محافظ الشرقية

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