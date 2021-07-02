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الأرصاد تعلن درجات حرارة الساعات المقبلة

05:30 ص الجمعة 02 يوليه 2021
الأرصاد تعلن درجات حرارة الساعات المقبلة

الطقس

كتب - محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم نشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة يؤثر على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، من المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد ٤٤ درجة.

وأضافت الهيئة: تزداد فترات سطوع الشمس خلال اليوم وعدم تكون أي سحب خلال ساعات النهار، حيث يرجع ذلك لالتحام منخفض الهند الموسمي مع منخفض السودان بقيم ضغطية منخفضة كما يرافقه احترار في طبقات الجو العليا أدي إلى هذه الزيادة في درجات الحرارة.

وتابعت الهيئة: يرجى عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان والإكثار من تناول المشروبات الباردة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال هذه الفترة من 37 إلى 40 درجة، والسواحل الشمالية 30 إلى 33 درجة، وجنوب سيناء 39 إلى 41 دجرة، وجنوب البلاد 43 إلى 45 درجة.

وتسجل نسب الرطوبة على القاهرة 80% إلى 85%، والسواحل الشمالية 90% : 95%، جنوب البلاد 40% إلى 50%.

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس اليوم

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