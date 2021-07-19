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انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعيد: "تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة"

10:00 م الإثنين 19 يوليه 2021
انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعيد: "تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة"

السيدة انتصار السيسي

(مصراوي):

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك.

وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي تتجسد في شعائره قيم رسالة الإسلام الخالدة، من تسامح وإخاء ومودة".

وأضافت: "أدعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير".​

انتصار السيسي عيد الأضحى السيسي

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