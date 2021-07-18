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تأهب ومحور جديد.. ننشر خطة الإسعاف للتأمين الطبي في عيد الأضحى

11:17 ص الأحد 18 يوليه 2021
تأهب ومحور جديد.. ننشر خطة الإسعاف للتأمين الطبي في عيد الأضحى

هيئة الإسعاف المصرية

كتب- أحمد جمعة:

بدأت هيئة الإسعاف المصرية، تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك بشكل عاجل ومبكر في ظل قرار القيادة السياسية ببدء إجازة العيد من السبت 17 يوليو وحتى السبت 24 يوليو.

وأعلنت هيئة الإسعاف، حالة التأهب مع إلغاء كافة الإجازات بين أطقمها الإسعافية عبر الدفع بـ 2190 سيارة إسعاف مجهزة طبيا للتعامل مع كافة الحالات الطبية الطارئة موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.

واشتملت خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى على الدفع بسيارات الإسعاف لتأمين المصلين أثناء أداء شعائر صلاة العيد بالمساجد الكبرى وتأمين رواد الحدائق والمتنزهات العامة، بحسب بيان للهيئة.

كما اشتملت خطة هذا العام على وضع المحافظات الساحلية والطرق الصحراوية والسريعة في صدارة أولويات التغطية الإسعافية بـ 1195 سيارة إسعاف، في ظل التوقعات بزيادة أعداد الزائرين والمصطافين لهذا العام تزامنا مع انخفاض أعداد الإصابات بوتيرة كبيرة.

وفيما يخص مجرى نهر النيل تم توزيع 11 لنش إسعاف موزع بين كل من منطقة القناطر الخيرية والجيزة والأقصر وأسوان لتأمين الجزر والمراكب النيلية والبواخر السياحية.

كما اشتملت الخطة على تفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، على مدار 24 ساعة متواصلة طوال فترة الاحتفالات مع تفعيل خطوط الاتصال بكافة الأجهزة والمؤسسات المعنية للتيسير على المواطنين ولضمان تمتعهم بأقصى درجات الرعاية والسلامة.​

هيئة الإسعاف المصرية التأمين الطبي عيد الأضحى سيارات الإسعاف

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