"كلامنا كان كده".. السيسي يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة خلال السنوات السابقة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القلق بشأن مياه النيل بالنسبة للمصريين هو قلق مشروع.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى: الموضوع ده شاغلنا.. خلوني أقولكم الحكاية باختصار شديد، كنا بنتعامل في كل قضايانا بعقل رشاد وتخطيط عميق، عمرنا مع عيشنا الوهم ولا حاولنا نصدره ليكم.

وتابع: عمرنا ما حاولنا ندغدع مشاعر الناس، مش هيحصل، القلق فيما يخص موضوع المياه قلق مشروع، اللي بقوله مهم جدا اسمعوه مني، مش أنتم أمنتوني عليها؟، وهقول يا رب أعني على هذه الأمانة.

وواصل الرئيس: لما اتكلمنا في الموضوع ده مع الإثيوبيين والسودانيين، كنا دايما بنتكلم على إننا عايزين كلنا نخلي نهر النيل للشراكة والخير لينا كلنا، وقولنا وأكدنا إننا مش عايزين الخير لينا لوحدنا، عايزين الخير للكل.

وقال الرئيس: قولنا لو السد هيوفر التنمية من خلال الكهرباء إحنا معاكم ومستعدين نتعاون معاكم لتحقيق رفاهية الشعب الإثيوبي والسوداني جنبا إلى جنب مع الشعب المصري، ده كان كلامنا وكان توجهنا.

وأكد: كنا بنقول مستعدين نتعاون في الكهرباء والإنتاج الزراعي وكل شيء، لدينا في مصر النهاردة قدرات مختلفة متوفرة لأشقائنا في كل القارة مش بس إثيوبيا والسودان، بشرط محدش يقرب من مياه مصر.

وأضاف السيسي: برجع الأمور إلى بساطتها، ومصر لم تسع إلى التهديد أو التدخل في شئون البلاد، قولنا تعالوا نتعاون ونقبل التنمية لإثيوبيا مع التأكيد على أنه لا مساس بالمياه الخاصة بمصر، ببساطة خالص، طيب كل الكلام اللي بيرد لينا إننا مستعدين لده وفعلا مش هنقرب ولا هنمس مياه مصر، فقولنا عايزين اتفاق ملزم لينا قانونا ينظم هذا الموضوع، فيما يخص عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وتحركنا ومازلنا متحركين فيه، وتحركنا الأخير في مجلس الأمن هو وضع الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي، الموضوع مترتب كويس، والتفكير فيه مش وليد اللحظة، كلام أقدر أقوله وكلام مقدرش وهو الإعداد اللي بنعده جوه بلدنا.

واختتم: إحنا بنعمل مشاريع لتوفير كل نقطة مياه علشان نبقى خدنا بأسباب الحفاظ على المياه في مصر، منها مشروع تبطين الترع، ومحطات المعالجة اللي اتعملت وبتتعمل وهتتعمل خلال السنتين الجايين هدفها الاستفادة القصوى من المياه.