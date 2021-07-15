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شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

05:31 م الخميس 15 يوليه 2021
شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد غدًا الجمعة.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يُزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2: 4)، درجات مئوية.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وذكرت الهيئة، أن طقس الغد يشهد وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، فيما يشهد نشاطًا للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلاً.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على النحو التالي:​

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس الجمعة الطقس درجات الحرارة

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