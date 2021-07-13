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هبوط اضطراري لطائرة تركية بالمطار لانقاذ هولندية أصيبت بوعكة صحية

10:13 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
هبوط اضطراري لطائرة تركية بالمطار لانقاذ هولندية أصيبت بوعكة صحية

طائرة تركية

كتب- محمد عبيد:

أعلنت مصادر بمطار القاهرة الدولي، عن هبوط طائرة تركية اضطراريا بالمطار، أثناء رحلتها من تركيا إلى الصومال، بسبب إصابة راكبة هولندية الجنسية بوعكة صحية شديدة، وتم عمل الاسعافات الاولية لها بالمطار، ونقلها بمعرفة الإسعاف لإحدى المستشفيات القريبة من المطار.

وقالت المصادر، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة التركية، أثناء رحلتها من اسطنبول إلى الصومال، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي، لإصابة راكبة هولندية 44 عامًا بوعكة صحية نتيجة أمراض في القلب.

تم السماح له بالهبوط في المطار بموقع 304 بمبني الركاب 3، وقام طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بتوقيع الكشف عليها، تبين انها تعاني من أمراض في القلب وارتفاع في ضغط الدم، تم نقلها تحت إشراف مؤمن عادل رئيس إسعاف المطار إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار، ورافقها المسعف أحمد ربيع فرج حتى تم تسليمها للمستشفى.​

طائرة تركية هبوط اضطراري لطائرة تركية وعكة صحية مطار القاهرة الدولي الصومال تركيا

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