توجيه السيسي بحُسن إدارة أصول قطاع الأعمال وصون المال العام يتصدر عناوين الصحف

القاهرة-(أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس، في هذا الإطار، على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن مما تملكه من موارد وأراض ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.

واهتمت صحيفة (الأهرام) بتسليم وزير الخارجية، سامح شكري، أمس، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما أمس في بروكسل، في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية حاليا إلى العاصمة البلجيكية.

وبحث شكري وميشيل، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والموضوعات الإقليمية، وفى مقدمتها قضية سد النهضة الإثيوبي، وقضية ليبيا، وعملية السلام.

وفى لقاء آخر، بحث وزير الخارجية مع يانس ستولتنبيرج، أمين عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، سبل تفعيل وتطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين مصر والحلف، وتعزيز التعاون في عدة مجالات، من بينها الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وإزالة الألغام.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن لقاء شكري وستولتنبيرج، الذي جرى في مقر الحلف ببروكسل، تناول مختلف التحديات الأمنية في أرجاء المنطقة، خاصة في شرق المتوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الساحل والصحراء والقرن الإفريقي.

وتناولت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إنه مشروع استثنائي، وبالتالي، فمن الضروري أن تكون طريقتنا في العمل به غير تقليدية، مُشددا، في هذا الصدد، على أن يكون العمل دوريا على مدار الساعة، وأن يتم تقسيم العمل طبقا لنظام الورديات بشكل منتظم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الاتصالات والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي مسئولي المشروع بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى تمهيدا لافتتاحها، قائلا: عليكم ضغط خطط تنفيذ هذه المشروعات، بهدف الانتهاء من أعمال البنية الأساسية والمرافق وأعمال تنسيق الموقع بالمحاور والطرق الرئيسية، وكذا المشروعات السكنية المختلفة، والحى الحكومي، ومنظومة التحول الرقمي.

وأضاف أنه توجد تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات، وتحقيق إنجاز سريع بها، مع تذليل كل العقبات والتغلب على التحديات.

وكلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومضاعفة فرق العمل، وأن يتم خلال الفترة المقبلة إجراء اختبارات لشبكات الاتصالات، واستكمال منظومة التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرًا حول محاور العمل التي تتم لتنفيذ مشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية بالحي الحكومي، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ سنترال الحي الحكومي بنسبة 100%، ويجرى استكمال تنفيذ مسارات الربط الداخلية بسنترال NN1، وتنفيذ مسارات الربط الخارجي مع سنترال مدينتي بطول 42٫8 كم، بنسبة إنجاز 95%، ومع سنترال الشروق، بطول 39 كم، بنسبة إنجاز 97%، لافتا إلى أنه تم تركيب الخوادم بالمباني الحكومية.

وفيما يتعلق بموقف تغطية المحمول وذلك عبر طريقتين، الأولى تتمثل في تغطية المحمول عبر محطات أعلى المباني الحكومية، لافتا الى انه جار تسليم مواقع الأبراج لمقدمي خدمات المحمول من قبل شركة العاصمة للبدء في التنفيذ، والطريقة الثانية هي تجربة البرج التشاركي من خلال اشتراك جميع مقدمي خدمات المحمول الأربع ببرج تشاركي واحد لتقديم خدمات المحمول في نطاق العاصمة الإدارية خارج الحي الحكومي.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاقية الـAMA، لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية، بهدف توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات بدول القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان والدكتور ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص بوكالة الدواء الإفريقية، أمس، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأعربت الوزيرة عن ترحيب مصر بانضمامها لاتفاقية الـAMA، والتي بدأ العمل عليها خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي عام 2019، موضحة أن الوكالة استطاعت في شهر أغسطس 2019 البدء في التوقيع على الاتفاقية من قبل الكثير من الدول الإفريقية، لافتة، في هذا الصدد، إلى أهمية انضمام مصر لتلك الاتفاقية، انطلاقًا من دورها المحوري في القارة الإفريقية خاصة في مجال تصنيع الدواء.

وأكدت الوزيرة دعم القيادة السياسية في مصر لإنشاء وكالة الدواء الأفريقية AMA، والتي من المقرر إقرارها خلال القمة الإفريقية القادمة، من قبل قادة دول القارة، لافتة إلى أن مصر تسعى لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة بالقاهرة.

كما أثنت الوزيرة على مجهودات الدكتور ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص بوكالة الدواء الأفريقية AMA، لإتمام تلك الاتفاقية وإقرارها بحلول شهر فبراير المقبل، وذلك بفضل خبراته على مدى 10 سنوات مضت في وكالة UNAIDS التابعة للأمم المتحدة، وقيادته للمنظومة الصحية بإحدى الدول الإفريقية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ميشيل سيديبيه، بدور مصر المحوري كأكبر دول القارة الإفريقية في تصنيع الأدوية واللقاحات، مؤكدًا أهمية تضافر جهود الدول الإفريقية المختلفة في توطين صناعة الدواء، مؤكدًا أن انضمام مصر لوكالة الدواء الإفريقية، سيعود بفوائد كبيرة على الدول الإفريقية.

وفي السياق نفسه صرح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المبعوث الخاص بالاتحاد الإفريقي لوكالة الدواء الإفريقية تفقد أمس، مقر هيئة الدواء المصرية، وكان في استقباله الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور الدكتورة مارغريت أغاما، رئيس قسم الصحة والسكان بمفوضية الاتحاد الإفريقي.​