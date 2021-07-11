انتحار طالب وجمع "حليب".. شوقي يرد على شائعات اليوم الأول لامتحان الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على انتشار شائعة وجود سؤال يطالب بالإجابة عن جمع كلمة حليب في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية، والتطاول والدعوات السلبية ضد الوزارة، هدفه تصدير رأي عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شئ من أجل المكاسب من النظام القديم البائس.

وحذر شوقي، اليوم الأحد، من ادعاءات تسريب امتحان العربي للشعبة العلمية ونشره قبل الامتحان لأن هناك من يستغل قلق وتوتر أولياء الأمور لإثارتهم ضد الدولة وضد النظام الجديد.

وذكر الوزير قيام أحد الأشخاص بادعاء أنه معه امتحان العربي للشعبة الأدبية ونشره.. مؤكدا على أن هذا الامتحان مزور ومن العام الماضي.

وتابع: من نشر أن معه امتحان العربي منذ الأمس استخدم فوتوشوب لصناعة نموذج الامتحان ورغم ذلك وصلت للوزارة آلاف الأسئلة والانتقادات وكأن الامتحان قد تسرب فعلا رغم التزوير الكامل والبهتان.

وانتقد الوزير، البوستات التي انتشرت على السوشيال ميديا والتي تؤكد انتحار مجموعة من الشباب لعجزهم عن إجابة امتحان العربي دون أن يشير أي بوست عن اسم أي منهم أو مدرسته أو حتى المدينة التي يقيم فيها، ثم فوجئ الجميع بخروج بعضهم للتعليقات الساخر ة على البوستات التي تؤكد انتحارهم.