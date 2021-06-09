برلماني يكشف تفاصيل بيع مراكز الشباب القديمة لاستبدالها بأخرى أكبر في المساحة

كتب - نشأت علي:

قال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وزارة الشباب والرياضة تدرس الطلب الذي تقدم به ببيع مراكز الشباب القديمة، ذات القيمة التسويقية المرتفعة، والاستفادة من عوائدها في شراء مساحات أكبر وإنشاء مراكز شباب حديثة عليها.

وقال سويلم في بيان صحفي اليوم، إن المقترح الذي تقدم به يساعد في إنشاء مباني إدارية وملاعب، وصالات جمانيزيوم وغيرها من الأنشطة الرياضية دون تحميل الوزارة أي أعباء مالية، لافتا إلى أن معظم مراكز الشباب تقع داخل الكتلة السكنية مما يجعل سعر البيع مرتفع، وهو ما ينعكس بالإيجاب على إنشاء مراكز شباب جديدة .

وأشار إلى أن لجنة الشباب بمجلس النواب، تنسق مع وزارة الشباب لإصدار قانون يتيح استغلال الأراضي المملوكة للوزارات أو هيئات حكومية وغير منتفع بها لمشروعات ذات النفع العام، وإنشاء مراكز شباب عليها وفقا لتوجهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء.

وكشف سويلم أن لجنة الشباب تسعى خلال الفترة المقبلة لإدخال تعديلات على قانون الرياضة، فضلا عن حرصها على اختراق كافة الملفات التي من شأنها دفع الرياضة المصرية للأمام ووجود لاعبين أكفاء في مختلف اللعبات، ليرفعوا اسم مصر عاليا في كافة المحافل الدولية.

من ناحية أخري أشاد " سويلم " بالإنجاز الذي حققته النائبة هادية حسني، وصعودها لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، مؤكدا أنها نموذج مشرف لمصر، وستستطيع إدخال البهجة على قلوب المصريين بفوزها بالميدالية الذهبية.