القائمة 39.. القوى العاملة تعلن تحويل 3.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، في تم تحويل القائمة الـ 39 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 247 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 217 ألفاً و 817 دولاراً، أي ما يعادل 3 ملايين و400 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، في تقريره للوزير، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: