التنمية المحلية: 334 ألف رسالة منذ انطلاق مبادرة "صوتك مسموع"

كتب- مصراوي:

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن مبادرة (صوتك مسموع) استقبلت خلال الشهر الجاري 14 ألفا و118رسالة، منها 2351 شكوى، تم الرد على 1869 منها بنسبة 79,5% ويجري حل 482 شكوى.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه شعراوي اليوم الثلاثاء، حول جهود مبادرة (صوتك مسموع)، مشيرًا إلى أن المبادرة تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى مايو الماضي 334 ألفا و 429 رسالة، منها 63 ألفا و314 شكوى، تم حل 61 ألف شكوى بنسبة 96,5% وجار حل باقي الشكاوى.

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين خاصة التى تتعلق بمحاور مبادرة "صوتك مسموع"، وهي البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمخلفات والقمامة والفساد والإشغالات، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتصدي بحزم لتناول "الشيشة" في المقاهي والكافيهات وأيضا تنفيذ قرار المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات بكل المحافظات.

وقال "شعراوي"، إن هناك تنوعا في شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة خلال شهر مايو الماضي ما بين شكاوى للقمامة، والتي بلغ عددها 1281 شكوى، والإشغالات 914 شكوى، ومخالفات البناء 84 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 63 شكوى.

ولفت الوزير إلى أن خدمة (الواتس آب) تلقت أكثر من 11 ألف رسالة تضمنت 2085 شكوى تم حل 1680 شكوي، منها بنسبة 80,6% وجاري حل 405 شكاوى، مشيراً إلى أن صفحة الفيسبوك تلقت الصفحة 2990 رسالة من المواطنين، تضمنت 239 شكوى، تم حل 170 شكوى منها بنسبة 71%، وجاري حل 69 شكوى.

وأشار التقرير الشهري لمبادرة صوتك مسموع إلى أن خدمة البريد الإلكتروني تلقت 78 رسالة منها 27 شكوي تم حل 19 شكوى، وجاري حل 8 شكاوي بنسبة 70%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 323 اتصالاً تليفونياً تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

ووجه شعراوى الشكر والتقدير لجميع العاملين في المبادرة، وجميع المتعاونين مع المحافظات، الذين يبذلون جهودا واسعة لرصد وتلقى الشكاوى من المواطنين، والعمل على حلها، خاصة فى ظل تحديات كثيرة، على رأسها جائحة كورونا.

ودعا الوزير، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمس بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة، على رقم "واتس آب" 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، تيسيرا على المواطنين، ولضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.