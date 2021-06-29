الآثار: إعفاء مستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف من إيجار 3 شهور

القاهرة - مصراوي:

عُقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالزمالك.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة على الاستمرار في تقديم الإعفاء التام من القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار، عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021، وذلك لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى حرص المجلس الدائم على تقديم الدعم للقطاع السياحي منذ بداية أزمة كورونا و تقديم الإعفاءات من القيمة الايجارية للمستأجرين.

كما وافق المجلس اليوم على تسجيل منبر المسجد العمري الكائن بمنطقة آثار الرحمانية بمحافظة البحيرة، وثلاثة أيقونات قبطية وحجاب خشبي بكنيسة الملاك ميخائيل بمنيا القمح بمحافظة الشرقية في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.