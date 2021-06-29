برلماني لوزير العدل: كيف لمكتب شهر عقاري واحد أن يخدم مليون مواطن؟

كتب- نشأت علي:

وجه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة إلى وزير العدل؛ بسبب سوء الخدمة في مكاتب الشهر العقاري بشكل عام على مستوى محافظات الجمهورية؛ بسبب قلة عدد المكاتب والعجز في عدد الموظفين، الأمر الذي يؤدي إلى تردي تقديم الخدمات ومعاناة المواطنين يوميًّا.

جاء ذلك خلال استعراض أنيس، طلب إحاطة بشأن مشكلات مكاتب الشهر العقاري، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة إلى وزير العدل المستشار عمر مروان.

وقال النائب، في كلمته: للأسف لا يوجد في دائرتي أجا بمحافظة الدقهلية، سوى مكتب شهر عقاري واحد فقط، ويوجد به عدد قليل من الموظفين، رغم أن عدد السكان بالمركز يبلغ نحو مليون نسمة؛ الأمر الذي يجعل هناك صعوبة كبيرة في تلبية طلبات المواطنين، فكيف لمكتب شهر عقاري واحد أن يخدم مليون مواطن؟!

وانتقد عضو مجلس النواب توفير أكثر من 5 مقرات لمكاتب الشهر العقاري، بمختلف القرى على نفقة الأهالي الخاصة، قائلًا: "لا تحتاج تلك المكاتب سوى الموظفين فقط، ورغم ذلك؛ فالوزير يرفض تشغيلها ومدها بالموظفين".

وطالب أنيس بسرعة حل مشكلات مكاتب الشهر العقاري؛ لا سيما بدائرة أجا التي يعاني المواطنون فيها تكدسًا وازدحامًا غير آدمي على مكتب شهر عقاري واحد فقط.

وشهدت الجلسة انتقادات حادة؛ بسبب مصلحة الشهر العقاري.