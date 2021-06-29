أعظم ثورات التاريخ.. مدبولي يهنئ الرئيس والشعب بالذكرى الثامنة لـ"30 يونيو"

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وأكد مدبولي أن "30 يونيو" ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ حيث شهد هذا اليوم خروج ملايين المصريين منتفضين ضد قوى الشر والظلام، ليستعيدوا بتلك الثورة هويتهم وينقذوا البلاد من الفوضى والانهيار في واحدة من أعظم الثورات في التاريخ.

وجدد رئيس الوزراء العهد بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ سعيًا لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، بما يحقق تطلعات وطموحات المواطنين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أننا نشهد خلال هذه الفترة تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في مختلف القطاعات، وهو يُعد انطلاقة حقيقية للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، الذى أكد أن ما يتم تنفيذه من مشروعات يؤهلنا لبداية الجمهورية الجديدة، التي نستهدف فيها رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم؛ بما يسهم في إرساء دعائم الاستقرار.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العراق الشقيق، مشيراً إلى أن مصر تعمل على بناء مرحلة جديدة من التعاون؛ سواء في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي المصري- العراقي- الأردني، والانطلاق نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة، تهدف بالأساس إلى تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي؛ خصوصًا في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول الثلاث، مؤكدًا أن الاستقبال التاريخي للرئيس السيسي خلال هذه الزيارة إنما يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط بين البلدَين الشقيقَين، ويؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية.