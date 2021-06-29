وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تطوير منطقتى "مثلث ماسبيرو" و"سور مجرى العيون"

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعى تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، و"منطقة سور مجرى العيون"، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال التطوير بهذين المشروعين، مؤكداً أن الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تهدف من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة على مستوى الجمهورية، وخاصة مشروعات تطوير القاهرة، إلى توفير مساكن حضارية تليق بالمواطن المصرى بديلاً عن المناطق داهمة الخطورة، كما تهدف أيضاً إلى تطوير وتحسين المظهر الحضارى لتلك المناطق.

وأوضح الوزير، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع الأبراج الجارى تنفيذه بمنطقة ماسبيرو، والذى يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا، ويجرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للأبراج، كما يتم تنفيذ أعمال التشطيبات.

وأشار الجزار، إلى أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يشمل تنفيذ 79 عمارة تراثية بارتفاعات تتراوح بين (أرضى و3 أدوار، وأرضى و6 أدوار)، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول، وتم الانتهاء من تشطيب واجهات عدد من العمارات، واكتمال الهيكل الخرسانى لعدد آخر، ويجرى بالتوازى تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات السكنية