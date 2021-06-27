سفير مصر بالعراق: سعادة بالغة بزيارة الرئيس السيسي إلى بغداد

كتبت– سحر عزام:

قال وليد إسماعيل، سفير مصر في العراق، إن هناك انطباعات إيجابية وأكثر من رائعة إزاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق باعتبارها أول زيارة لرئيس مصري منذ 31 سنة.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" اليوم الأحد، أن هناك سعادة بالغة بزيارة الرئيس السيسي للعراق، سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية العراقية تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة في تحقيق المصلحة للدولتين.

وتابع أن القمة المصرية العراقية الأردنية بالعراق اليوم تطرقت لملف القضية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية والعلاقات الاقتصادية بين الدول الـ3، فضلا عن تأييد الموقف المصري السوداني في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي.