بسبب المخالفات.. الأوقاف تحيل إمامين بالقاهرة والجيزة لباحثي دعوة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت، إحالة "ج.ح.خ، إمام وخطيب بالقاهرة إلى وظيفة باحث دعوة، ومنعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها، أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية.

وطالبت وزارة الأوقاف، بتعميم بيان بذلك على المديريات، مع مخاطبة كل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة القراء بشأن ما نسب إليه من مخالفة.

وقرر وزير الأوقاف، إحالة "ا.ع. محمد" إمام وخطيب بالجيزة إلى وظيفة باحث دعوة، مع منعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد، ويعمم بيان بذلك على المديريات.