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غدًا.. مصر للطيران تسير 56 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

08:56 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
غدًا.. مصر للطيران تسير 56 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصر للطيران تسير 56 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأربعاء، رحلاتها إلى 56 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا، بمعدل ٥٦ رحلة جوية، منها ٣٧ رحلة دولية، و١٢ رحلة داخلية، و٧ رحلات شحن جوي لنقل 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران الرحلات الجوية مطار القاهرة فيروس كورونا

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