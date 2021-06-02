مصر للطيران تسير اليوم الأربعاء 47 رحلة لنقل 4139 راكبا

كتب - محمد عبيد:

تسير مصر للطيران اليوم الأربعاء 47 رحلة جوية بمعدل 36 رحلة دولية إلى كل من بغداد،لاجوس، أكرا، الدوحه، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، إسطنبول، إمستردام،فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي،أديس أبابا، واشنطن، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر واسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4139 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​