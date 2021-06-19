المفتي الأسبق: الاغتصاب الزوجي لا وجود له في الشريعة

كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، مشيرًا إلى أن العلاقة الحميمية تتم بالتراضي بين الرجل وزوجته.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، السبت": كيف يمكن أن يتحقق اغتصاب الرجل لزوجته، هل سيقوم بشل حركتها ويجامعها؟، هذا أمر مستحيل أن يحدث، فالجماع لا يمكن أن يقع إذا لم تكن الزوجة راضية تماما عن ذلك.

وأشار مفتي الجمهورية الأسبق، إلى أن ما يسمى الاغتصاب الزوجي لا يوجد له حكم شرعي، لأنه لا يمكن أن يتحقق بين الزوجين، مشددًا على أن الشرع الحنيف يرفض إجبار الزوجة على الجماع، لأن العلاقة بين الزوجين قائمة على المودة، وإذا حدث إجبار سيؤدي ذلك إلى كراهية المرأة لزوجها، وتصبح الحياة بينهما صعبة.

ولقت المفتي الأسبق، إلى أن الرجل يعد مذنبا إذا جامع زوجته رغما عنها، لأن العلاقة يجب أن يكون فيها حميمية ومودة، لأنها مشتركة بينهما.