محافظ القاهرة يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدًا من الدفعة الثانية لمنحة ناصر

كتب يوسف عفيفي:

أعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن أصدق التهاني لأبناء المحافظة من أوائل الشهادة الإعدادية، معربا عن اعتزازه بما بذلوه من جهد من اجل الحصول على هذه المراكز المتقدمة.

ودعا المحافظ، أوائل الإعدادية، إلى مواصلة الاجتهاد والتفوق في كافة مراحلهم الدراسية المقبله، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم باعتباره اللبنة الأساسية لبناء الامة ووصول مصر الى التنمية المستدامة المنشودة.

وأكد أن الدولة المصرية تعد أبنائها لقيادة دفة العمل في المستقبل القريب وهذا لن يتحقق إلا بشباب مثقف وواع ومدرك لأهمية العلم والتعلم، متابعا: أصدق التهاني لأبناء العاصمة".