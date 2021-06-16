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لا نتصيد الأخطاء.. "محلية النواب": زيارة اللجنة للمحافظات بمثابة تقصي حقائق ميداني

04:24 م الأربعاء 16 يونيو 2021
لا نتصيد الأخطاء.. "محلية النواب": زيارة اللجنة للمحافظات بمثابة تقصي حقائق ميداني

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارات اللجنة بمثابة تقصٍ ميداني بعد مناقشة طلبات إحاطة أو موازنات المحافظات، وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

جاء ذلك أثناء لقاء وفد اللجنة مع محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، في بداية الجولة الميدانية، الذي وجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: كل تحية لقائد التنمية في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع الغضبان: القيادة السياسية أوجدت حالة غير مسبوقة في القطر المصري؛ مشروعات قومية في كل مكان وفي جميع القطاعات.

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بجهود التطوير والتنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كل المستويات؛ لا سيما في ما يتعلق بمجال الاستثمار بكل أنواعه.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن في اللجنة حريصون كل الحرص لمتابعة العمل على أرض الواقع.

وأكد الحسيني أن علاقة مجلس النواب رشيدة بالجهاز التنفيذي وهي فلسفة العمل، قائلًا: لا نتصيد الأخطاء وإنما نسعى من خلال الزيارات الميدانية للتوجيه في حال وجود أية ملاحظات.

ووجه الحسيني التحية إلى محافظة بورسعيد على الجهود التنموية التي تتم، مشيدًا بما ذكره المحافظ عادل الغضبان، بشأن الاستعانة بموازنات بعض القطاعات التي لم تستخدمها في تمويل قطاعات أخرى.

ويشارك في الزيارة محمد وفيق، وكيل اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر، والنواب: أمل زكريا، وإيمان الألفي، ومحمود البرعي، ومحسن أبو سمنة، وأسامة الأشموني، ومحمد طلبة عبد السلام.

ويشارك في الزيارة أيضًا اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، ونواب محافظة بورسعيد من مجلسي النواب والشيوخ.

وتفقد الوفد البرلماني المرحلة التجريبية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة بورسعيد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وحدة التحول الرقمي، مركز معلومات شبكات المرافق ، ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية.

مجلس النواب أحمد السجيني الجهاز المركزي للمحاسبات عادل الغضبان محلية النواب

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