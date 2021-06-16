Masrawy logo white

"الكهرباء": تخصيص 96 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات جديدة في التبين

04:26 م الأربعاء 16 يونيو 2021
"الكهرباء": تخصيص 96 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات جديدة في التبين

ارشيفية

كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة إنيرجيا باور أند تيليكوم سليوشنز لإنشاء محطة محولات (التبين 8) جهد 66/11-6,6 ك.ف بمهمات من النوع المعزول بالغاز (غير شامل توريد المحولات الرئيسية) بنظام تسليم المفتاح.

وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي قيمة العقد تبلغ حوالي 96 مليون جنيه، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تبلغ حوالي 10 شهور.

وأشارت الوزارة إلى أن إنشاء المحطة يأتي لتأمين التغذية الكهربائية المتزايدة للأغراض السكنية والصناعية في منطقة التبين التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة، وأيضا لنقل أحمال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من محطات (التبين 1 والتبين 2 والتبين 4) بالإضافة إلى تلبية احتياجاتها الكهربائية للمشروعات المستقبلية.

ويأتي المشروع تأكيدًا للتوجيهات الرئاسية لتدعيم الشبكة الكهربائية، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

محطة محولات التبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وزارة الكهرباء

الخبر التالى:

أماني الطويل: إثيوبيا تسعى لـ"تسعير مياه النيل" بإقامة عدد من السدود

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد اعتمادها رسميًا بالجيزة.. كيف تحصل على نتيجتك بالصف الثالث الإعدادي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا