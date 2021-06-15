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القوى العاملة تكشف تفاصيل اقتحام محل أقمشة يعمل فيه مصري بالكويت

08:48 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
القوى العاملة تكشف تفاصيل اقتحام محل أقمشة يعمل فيه مصري بالكويت

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، بمتابعة حادث تعرض المواطن المصري عبدالنبي دشناوي محمد محمود الذي يعمل في مول أقمشة في الكويت.

وبحسب بيان اليوم، قامت سيارة يقودها شاب من جنسية آسيوية باقتحام المحل مما أحدث تلفيات جسيمة بالمحل وبعض الإصابات السطحية للمواطن الذي يعمل بائعا داخل مول العالمية بمحافظة الجهراء

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير يطمئن على حالة المواطن المصري وتم إبلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل من الإصابات السطحية.

وأوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، في تقرير عاجل للوزير، أنه تم الحصول على بيانات عن المصري المصاب، ويدعى عبد النبي دشناوي محمد محمود ويعمل عامل في مول العالمية في الكويت منذ ما يقرب من 35 عاما وتم التواصل مع ابن أخوه شريف عبدالخالق الدشناوي وأطمئن عليه هو بصحة جيدة وبمنزلة ولم يتعرض للإصابة.


وأشار إلى أنه تم على الفور انتقل الجهات المعنية الى موقع الحادث وتم تحرير محضر بالحادث تحت رقم ٨٤/٢٠٢١ مرور الجهراء، وتحفظت على قائد السيارة وهو هندي الجنسية ويخضع للتحقيق الآن للتعرف على أسباب وملابسات الحادث والوقوف على ما إذا كان بالخطأ أم متعمدا.

ومن جانبه، قال المواطن المصري عبد النبى دشناوي إنه توجد لديه شكوك بأن الحادث مدبر أو بدافع الانتقام.

محمد سعفان السفارة المصرية بدولة الكويت القوى العاملة

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